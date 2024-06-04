لماذا تسعى أمريكا إلى الحصول على دعم مجلس الأمن لخطة "بايدن" لإنهاء حرب غزة؟

من دون أن تفصح عن السبب، أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) أنها تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن يتبنى قراراً يدعم المقترح، الذي قدمه الرئيس جو بايدن، لإنهاء القتال بين "إسرائيل" وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، فهل تسعى واشنطن إلى بلورة إجماع دولي للضغط على الطرفين المتحاربين لقبول الخطة المكونة من ثلاث مراحل؟ رغم أن "حماس" أعلنت أنها ستتعاطى بإيجابية مع الخطة، فيما لا تزال الحكومية اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، التي يقودها بنيامين نتنياهو لم تعطِ رداً قاطعاً على الخطة، وتظهر قبولها، ولكن دون التخلي عن شروطها، التي تهدف إلى استمرار الحرب، في حين أن الخطة تهدف إلى إنهاء حرب غزة.