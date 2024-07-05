لن تتغيّر بـ"كبسة زر".. رئيس وزراء بريطانيا الجديد بعد الاكتساح: سأعيد توحيد البلاد!

ومن بين أول اللقاءات التي سيشارك فيها "ستارمر": قمة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء حلف شمال الأطلسي التي ستُعقد في الأسبوع المقبل في واشنطن، وأكّد "ستارمر" أن "التغيير يبدأ الآن"، شاكرًا مناصريه ومجددًا وعده بحصول "تجدد وطني، وشدّد على أن التغيير يتطلّب "عملًا شاقًّا وصبورًا وحازمًا".