معارك ضارية في باخموت وأوكرانيا تتأهب لاستخدام دبابات "ليوبارد2"

وأضاف "بريغوجين"، على حسابه في تليغرام، أنه مع تقدم القوات إلى وسط باخموت، تزداد المعارك ضراوة؛ لكن التقدم يستمر بفضل قواته وبفضل السلاح الروسي، نافيًا وجود أي خلاف أو نزاع بين مقاتلي فاغنر والقوات المسلحة الروسية.