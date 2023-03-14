معارك ضارية في باخموت وأوكرانيا تتأهب لاستخدام دبابات "ليوبارد2"

أعلن الجيش الأوكراني خوض جنوده معارك دامية لمنع القوات الروسية من السيطرة على وسط مدينة باخموت شرقي البلاد؛ فيما أنهى جنود أوكرانيون تدريبًا على دبابات "ليوبارد2" ألمانية الصنع في ألمانيا وإسبانيا؛ تمهيدًا لاستخدامها في جبهات القتال مع روسيا.
وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي: إن الوضع حول باخموت لا يزال صعبًا؛ مؤكدًا أن وحدات فاغنر الهجومية تتقدم من عدة اتجاهات؛ في محاولة لاختراق دفاعات القوات الأوكرانية والتقدم إلى أحياء وسط المدينة.
ونشرت القوات البرية في الجيش الأوكراني، صورًا تُظهر قائد القوات البرية وهو يتفقد قواته على الجبهة الشرقية.
وأضاف بيان عسكري أن تلك القوات تعمل على إجبار القوات الروسية على التخلي عن الهجوم من خلال تكبيدها خسائر كبيرة.
وقالت قوات حرس الحدود الأوكرانية إنها صدت محاولة هجوم لمليشيا فاغنر باتجاه مدينة باخموت. وذكرت أن اشتباكها المباشر وتبادل إطلاق النار دفع المهاجمين إلى التراجع، وأسفر الهجوم عن مقتل عنصر من فاغنر وأسر آخر.
ونشرت قوات حرس الحدود مقطع فيديو يُظهر الأسير أثناء حديثه مع جنود أوكرانيين.
يأتي هذا بينما وصف رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة "يفغيني بريغوجين" الوضع في باخموت بأنه صعب للغاية؛ مضيفًا أن الأوكرانيين يتشبثون بكل متر في المدينة ويصلهم الدعم دون توقف وبإمدادات لا نهاية لها، حسب قوله.
وأضاف "بريغوجين"، على حسابه في تليغرام، أنه مع تقدم القوات إلى وسط باخموت، تزداد المعارك ضراوة؛ لكن التقدم يستمر بفضل قواته وبفضل السلاح الروسي، نافيًا وجود أي خلاف أو نزاع بين مقاتلي فاغنر والقوات المسلحة الروسية.