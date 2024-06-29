معارك عنيفة بين إسرائيل و"حماس" في شمال غزة

من جانبه، قال محمد حرارة (30 عامًا) الذي فر مع أفراد عائلته من حي الشجاعية بسبب القصف الإسرائيلي: "لم نحمل معنا شيئًا من البيت. تركنا الأكل والطحين والمعلبات والفراش والأغطية ونجونا بأعجوبة عندما خرجنا".