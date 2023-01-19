القضاء اللبناني يمنع قاضيين فرنسيين من الاطلاع على وثائق تحقيق انفجار ميناء بيروت

ومنذ عام تقريبًا تم تجميد التحقيق اللبناني في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصًا ودمّر مساحات واسعة من بيروت، وأدت التدخلات السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق طارق البيطار بسبب الطعون القانونية التي قُدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد.