البرلمان العربي يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في غزة

وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم، بأن كيان الاحتلال ارتكب هذه المجزرة في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود للتوصل إلى وقفٍ نهائي ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة؛ مما يعكس الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يعرف للسلام والاستقرار سبيلًا، ويُصِرّ على عدم الانصياع لأي اتفاقيات والمُضي في استكمال جرائم الإبادة الجماعية، ضاربًا بالقوانين والقرارات الشرعية والدولية عرض الحائط.