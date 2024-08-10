البرلمان العربي يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في غزة

أدان البرلمان العربيُ بشدة استهدافَ كيان الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن فلسطيني، وإصابة العشرات، واصفًا هذا العمل بالإرهابي وغير الإنساني، ويمثل انتهاكًا صارخًا واستخفافًا بكافة القوانين والأعراف الدولية.
وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم، بأن كيان الاحتلال ارتكب هذه المجزرة في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود للتوصل إلى وقفٍ نهائي ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة؛ مما يعكس الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يعرف للسلام والاستقرار سبيلًا، ويُصِرّ على عدم الانصياع لأي اتفاقيات والمُضي في استكمال جرائم الإبادة الجماعية، ضاربًا بالقوانين والقرارات الشرعية والدولية عرض الحائط.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان حماية الشعب الفلسطيني، مجدِّدًا مطالبتَه بضرورة محاسبة قادة كيان الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحقّ المدنيين، وضرورة تحقيق سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقله وعاصمتها مدينة القدس.