الرئيس الصيني يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وقال "شي": "لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين، وندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن؛ بهدف التوصل إلى إجماع دولي".