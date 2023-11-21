الرئيس الصيني يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الثلاثاء) إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك خلال قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس.
وقال "شي": "لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين، وندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن؛ بهدف التوصل إلى إجماع دولي".
وأضاف: "إن مؤتمرًا مماثلًا سيتيح العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملًا وعادلًا ودائمًا".
وذكر أنه منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير، تعمل الصين على تعزيز محادثات السلام واتفاق لوقف إطلاق النار.
وأوضح أن بكين قدمت مساعدات إنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة، وستواصل القيام بذلك.