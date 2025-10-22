الكرملين: بوتين يشرف شخصياً على تدريب القوات النووية الاستراتيجية الروسية

أعلن الكرملين أن روسيا أجرت تدريباً واسع النطاق للقوات النووية الاستراتيجية تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين، بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية.
وأفاد بيان الكرملين، الذي نقلته قناة RT، أن التمرين تضمن إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك باتجاه ميدان كورا في كامتشاتكا، إضافة إلى إطلاق صاروخ "سينيفا" من الطراد النووي "باريانسك" في بحر بارنتس.
كما شاركت في المناورات طائرات استراتيجية من طراز Tu-95MC التي أطلقت صواريخ كروز جوية، بينما قدّم رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف تقريراً مباشراً إلى بوتين حول سير التمرين.
وأكد الكرملين أن جميع مهام التدريب أُنجزت بنجاح، مشيراً إلى أن المناورات هدفت إلى اختبار جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية الروسية تحت إشراف مركز التحكم في الدفاع الوطني.