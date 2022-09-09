القضاء الأمريكي يتهم ستيف بانون مستشار ترامب السابق بالاحتيال

وجّه القضاء الأمريكي تهمة الاحتيال للمستشار السابق لدونالد ترامب، ستيف بانون، في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وبانون (68 عاماً)، أحد أبرز وجوه التيار اليميني الشعبوي، وشارك من كثب في وصول ترامب إلى البيت الأبيض، سلّم نفسه للقضاء في نيويورك.
ومن أمام مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن اتهم بانون القضاء بـ "اضطهاده".
ووُجهت اتهامات لبانون ومنظمة غير ربحية هي "نبني الجدار" (We Build The Wall) تتضمن غسل أموال وتآمراً واحتيالاً بسبب ما قال المدعون إنه مخطط لجمع الأموال استمر عاماً وحصل على أكثر من 15 مليون دولار من التبرعات على أساس وعود كاذبة.
وقال مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، لدى الإعلان عن توجيه الاتهامات في مؤتمر صحافي، إن "جمع الأرباح من خلال الكذب على متبرعين جريمة، وفي نيويورك يُحاسب عليها".