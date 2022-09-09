القضاء الأمريكي يتهم ستيف بانون مستشار ترامب السابق بالاحتيال

وقال مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، لدى الإعلان عن توجيه الاتهامات في مؤتمر صحافي، إن "جمع الأرباح من خلال الكذب على متبرعين جريمة، وفي نيويورك يُحاسب عليها".