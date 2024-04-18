هيئة حقوق الإنسان بغزة: إصابة 13902 نازح بالوباء الكبدي

وثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة قي تقرير لها، إصابة 13902 نازح فلسطيني في قطاع غزة بوباء الكبد الوبائي (أ)، ووفاة العديد منهم، بسبب الاكتظاظ الشديد في أماكن النزوح وتدني مستوى النظافة فيها بشكل خطير في تلك المراكز، والتي لجأ إليها نحو 1.7 مليون فلسطيني للاحتماء فيها من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية، تجاوز وفق معطيات فلسطينية ما مجموعة 65% من المنازل والمنشآت الفلسطينية.