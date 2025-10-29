جريمة مروعة تهز شركة ألمانية بولاية تينيسي الأمريكية.. مقتل موظفين وانتحار الجاني

في حادثة مروعة هزت الأوساط الصناعية، قُتل مواطنان ألمانيان يعملان في فرع شركة ألمانية بولاية تينيسي الأميركية، في جريمة عنف وقعت صباح الاثنين داخل مقر الشركة بمدينة كليفلاند.
وأكدت شركة "بارنستورفر كونستشتوفتيكنيك" (باركو) الألمانية عبر موقعها الإلكتروني، أن القتيلين هما من موظفيها في فرع الولايات المتحدة، فيما أفادت وسائل إعلام أميركية، نقلًا عن السلطات المحلية، أن الضحيتين يحملان الجنسية الألمانية.
ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، أطلق المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عامًا ويعمل في الشركة ذاتها، النار داخل المنشأة، قبل أن يفر ويتحصن داخل منزل في مدينة مجاورة.
وحاصرت فرقة مهام خاصة المنزل لساعات، قبل أن تعثر على الجاني ميتًا، بعد أن أقدم على الانتحار على ما يبدو، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الجريمة ودوافعها، في وقت خيم فيه الحزن على العاملين بالشركة، التي تُعد من الشركات الألمانية المتخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية.