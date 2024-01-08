"الصحة العالمية" تلغي إرسال إمدادات طبية إلى شمال غزة لانعدام الضمانات الأمنية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أنها ألغت أمس مهمة إرسال إمدادات طبية لخمسة مستشفيات في شمال غزة، بما في ذلك مستشفى العودة؛ بسبب القصف العنيف والقيود، التي تفرضها إسرائيل وعدم الحصول على ضمانات أمنية وانقطاع الاتصالات.
وأوضحت المنظمة في منشور عبر موقع "إكس"، أنها المرة الرابعة، التي يتم فيها إلغاء مهمة كهذه، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأشارت إلى مرور 12 يومًا على آخر مرة تمكنت فيها من إيصال مساعدات طبية لشمال القطاع.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "صدمنا بحجم الاحتياجات الصحية والدمار في شمال غزة. هناك حاجة إلى الوصول العاجل والآمن ودون عوائق إلى المنطقة لتقديم المساعدات الإنسانية. والمزيد من التأخير سيؤدي إلى المزيد من الموت والمعاناة للكثيرين".