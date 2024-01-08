"الصحة العالمية" تلغي إرسال إمدادات طبية إلى شمال غزة لانعدام الضمانات الأمنية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أنها ألغت أمس مهمة إرسال إمدادات طبية لخمسة مستشفيات في شمال غزة، بما في ذلك مستشفى العودة؛ بسبب القصف العنيف والقيود، التي تفرضها إسرائيل وعدم الحصول على ضمانات أمنية وانقطاع الاتصالات.