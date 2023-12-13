الأجهزة الأمنية الأمريكية تحذّر من أعمال عنف محتملة بسبب حرب غزة

وذكرت الجهات الثلاث أن التوترات المستمرة المتعلقة بالصراع بين إسرائيل و"حماس"، من المحتمل أن تزيد من خطر العنف الذي يرتكبه فاعل وحيد يستهدف التجمعات العامة الكبيرة طوال فصل الشتاء، بما في ذلك الأحداث المتعلّقة بالعطلات، والمناسبات الدينية، وليلة رأس السنة، والأحداث المحمية بموجب التعديل الأول، والمتعلقة بالنزاع.