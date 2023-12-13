الأجهزة الأمنية الأمريكية تحذّر من أعمال عنف محتملة بسبب حرب غزة

حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب في إعلان عام من تهديدات محتملة على السلامة العامة في الولايات المتحدة؛ بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة؛ بحسب ما أوردت "أسوشيتدبرس"، اليوم "الأربعاء".
وذكرت الجهات الثلاث أن التوترات المستمرة المتعلقة بالصراع بين إسرائيل و"حماس"، من المحتمل أن تزيد من خطر العنف الذي يرتكبه فاعل وحيد يستهدف التجمعات العامة الكبيرة طوال فصل الشتاء، بما في ذلك الأحداث المتعلّقة بالعطلات، والمناسبات الدينية، وليلة رأس السنة، والأحداث المحمية بموجب التعديل الأول، والمتعلقة بالنزاع.
وأضافت: أن عنف الفاعل الوحيد، يعني أعمال العنف التي ينفذها أفراد يعملون بشكل مستقلّ، دون تعاون مباشر أو تنسيق مع مجموعة أو منظمة أكبر.
وبيّنت أن التجمعات قد تصبح هدفًا مناسبًا لأولئك الذين يُلهمون لارتكاب أعمال عنف ضد المجتمعات اليهودية والمسيحية والمسلمة والعربية.