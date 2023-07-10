مكتب "ميقاتي": لا تمديد لحاكم مصرف لبنان

أفاد مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم (الاثنين)، بأنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة في منصبه عندما تنتهي فترة عمله في وقت لاحق من هذا الشهر.