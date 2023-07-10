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مكتب "ميقاتي": لا تمديد لحاكم مصرف لبنان
نائبه يتولى مهامه
أفاد مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم (الاثنين)، بأنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة في منصبه عندما تنتهي فترة عمله في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأوضح المكتب في بيان أُرسل لـ"رويترز" أن للمنصب قانوناً ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد.
وأضاف أن القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين".
وتنتهي فترة عمل "سلامة" في 31 يوليو الجاري.
وألقت اتهامات لـ"سلامة" في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عامًا، وينفي "سلامة" التهم الموجهة إليه.