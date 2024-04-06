أميركا تقضي على 18 "داعشيًا" في العراق وسوريا

أفادت القيادة المركزيّة الأميركية اليوم (السبت)، أنها نفذت 94 مهمة في العراق وسوريا بالتعاون مع شركائها في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، أسفرت عن مقتل 18 عنصرًا من عناصر التنظيم واعتقال 63 آخرين.