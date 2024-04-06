أميركا تقضي على 18 "داعشيًا" في العراق وسوريا

أفادت القيادة المركزيّة الأميركية اليوم (السبت)، أنها نفذت 94 مهمة في العراق وسوريا بالتعاون مع شركائها في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، أسفرت عن مقتل 18 عنصرًا من عناصر التنظيم واعتقال 63 آخرين.
وأضافت القيادة المركزية في بيان عبر منصة "إكس" أنها نفذت 66 عملية في العراق بالتعاون مع قوات الأمن العراقية أدت إلى مقتل 11 من عناصر التنظيم واعتقال 36، بينما نفذت 28 عملية في سوريا بالتعاون مع قوّات سوريا الديمقراطية "قسد" أسفرت عن مقتل سبعة واعتقال 27 آخرين.
وبيّنت أن ملاحقة نحو 2500 من عناصر التنظيم الفارين في أنحاء العراق وسوريا مكون مهم جدا في الهزيمة المستمرة لتنظيم "داعش".
وأشارت إلى أنه تتساوى في الأهمية الحيوية الجهود الدولية المستمرة لإعادة توطين أكثر من تسعة آلاف من معتقلي تنظيم "داعش" المحتجزين في منشآت في سوريا وإعادة توطين وتأهيل وإدماج أكثر من 45 ألف شخص والأسر من مخيمي الهول وروج.