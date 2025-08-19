بدعم أمريكي أوروبي.. "بوتين" يلين موقفه نحو لقاء قد يحسم الحرب مع "زيلينسكي"

في خطوة قد تفتح باب التهدئة في الحرب الأوكرانية، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على عقد جلسة مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، ردًا على سؤال حول التزام بوتين بالاجتماع: "لقد فعل ذلك"، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان على علم بموقف بوتين بعد مكالمة هاتفية أجراها معه يوم الاثنين.
وأوضحت ليفيت أن إدارة ترامب تعمل حاليًا مع روسيا وأوكرانيا لترتيب الاجتماع، مشيرة إلى أن التحضيرات تجري على قدم وساق لعقد لقاء ثنائي خلال الأسبوعين المقبلين، يعقبه قمة ثلاثية تضم بوتين وزيلينسكي وترامب لبحث شروط إنهاء الصراع.
وكان ترامب قد استضاف مؤخرًا سلسلة لقاءات؛ شملت اجتماعًا مع بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، ثم لقاءً مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين في واشنطن يوم الاثنين.
في المقابل، جاءت لهجة موسكو أكثر تحفظًا، إذ صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للتلفزيون الحكومي بأن بلاده منفتحة "من حيث المبدأ" على أي صيغة محادثات، لكنه شدد على ضرورة الإعداد الدقيق لأي لقاءات رئاسية.
يُشار إلى أن موسكو كانت قد رفضت في وقت سابق دعوات زيلينسكي لعقد اجتماع مباشر سريع، مشيرة إلى أهمية تمهيد الطريق من خلال مفاوضات على مستوى أدنى.