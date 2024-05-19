البحث مستمر عن طائرة الرئيس الإيراني.. 65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة

وأضاف البيان: "باعتبار أن المنطقة ذات منحدر شديد الانحدار، وغابات، ومن ناحية أخرى نشهد هطول أمطار غزيرة، فإن مدى الرؤية محدود للغاية؛ ولهذا السبب للأسف لم تصل قوات الإنقاذ بعد إلى النقطة المطلوبة، ولكن القوات تمكنت من الوصول، وهناك وجود كبير في المنطقة، ونأمل بدعاء الأهالي الكرام الوصول إلى موقع الحادث في أقرب وقت ممكن".