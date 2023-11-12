لن تحقق الأمن لأحد.."أبو ردينة": محاولات الاحتلال فصل غزة عن الضفة ستبوء بالفشل

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وهو من مسؤولية منظمة التحرير، وإن المحاولات الإسرائيلية لفصله عن الضفة ستبوء بالفشل، ولن يتم السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة، وإن تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية، لن يحقق الأمن لأحد.