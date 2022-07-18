بعد فوز حزبه بأغلبية مقاعد برلمان البنجاب.. عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة

ويُنظر إلى اقتراع أمس على أنه مؤشر للانتخابات التشريعية الوطنية التي من المقرر أن تنظم في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع أن "خان" يطالب باقتراع مبكر منذ الإطاحة بحكومته.