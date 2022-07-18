بعد فوز حزبه بأغلبية مقاعد برلمان البنجاب.. عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مجدداً اليوم (الاثنين) إلى انتخابات مبكرة، بعدما سيطر حزبه على البرلمان المحلي في انتخابات أُجريت أمس في البنجاب أكثر ولايات البلاد تعدادًا للسكان.
وقال "خان" عبر "تويتر" بعد صدور النتائج في ولاية بنجاب: "إن السبيل الوحيد للمضي قدماً بعد الآن يقوم على إجراء انتخابات حرة وشفافة، وكل سبيل آخر سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين السياسي والمزيد من الفوضى الاقتصادية".
وشملت هذه الانتخابات الفرعية اختيار 20 نائباً محلياً جديداً وشكلت اختباراً لشعبية نجم الكريكيت الدولي السابق، الذي أطيح بحكومته جراء تصويت على حجب الثقة في أبريل (نيسان) الماضي.
وفاز حزب "خان" حركة الإنصاف بـ15 مقعداً فيما اكتفى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف بأربعة مقاعد ونال المقعد الأخير مرشح مستقل، وفقاً لـ"فرانس 24".
ويُنظر إلى اقتراع أمس على أنه مؤشر للانتخابات التشريعية الوطنية التي من المقرر أن تنظم في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع أن "خان" يطالب باقتراع مبكر منذ الإطاحة بحكومته.