خبيرتان أمميتان: عملية إسرائيل في جنين تُشكِّل انتهاكًا صارخًا وقد ترقى لجريمة حرب

وشددت ألبانيز وبيتانكور على أن "عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، التي تقتل وتلحق أذى جسديًّا بالغًا بصفوف سكانها، وتدمر منازلهم وبناهم التحتية، وتُهجِّر عشوائيًّا آلاف الأشخاص، تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، ولمعايير استخدام القوة، ويمكن أن ترقى إلى جريمة حرب".