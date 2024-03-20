انتقاماً لمقتل قريب أحد الوجهاء.. ارتفاع عدد قتلى تفجير الحوثيين منزلاً باليمن إلى 18

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التابعة للحوثيين العميد عبدالخالق العجري؛ "حدث خطأ من قِبل بعض رجال الأمن في أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخرّبين، كردة فعلٍ غير مسؤولة باستخدام القوة بشكلٍ مفرط وغير قانوني دون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية".