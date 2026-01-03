مجلس حضرموت الوطني يعلن عودة المكلا إلى أبنائها واستقرار الأوضاع الأمنية

وأشار البيان إلى أن ما تحقق يأتي متسقًا مع المسار الوطني لحضرموت، ويتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير المكلا في 24 أبريل 2016م، بوصفها محطة مفصلية أكدت قدرة أبناء حضرموت على دحر الفوضى واستعادة مؤسسات الدولة متى ما توفرت وحدة الإرادة والحزم.