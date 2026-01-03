مجلس حضرموت الوطني يعلن عودة المكلا إلى أبنائها واستقرار الأوضاع الأمنية

أعلن مجلس حضرموت الوطني، اليوم، عودة مدينة المكلا إلى أبنائها، مؤكدًا استقرار الأوضاع الأمنية وانتصار خيار الدولة والنظام، وسقوط مشاريع الفوضى والعبث.
وأوضح المجلس، في بيان، أن المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، استعادت دورها ومكانتها كمدينة آمنة ومستقرة تُدار بإرادة أبنائها وتُحمى برجالها، عقب إجراءات حازمة أعادت الاعتبار للأمن وهيبة الدولة، وقطعت الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو اختطاف القرار.
وأشار البيان إلى أن ما تحقق يأتي متسقًا مع المسار الوطني لحضرموت، ويتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير المكلا في 24 أبريل 2016م، بوصفها محطة مفصلية أكدت قدرة أبناء حضرموت على دحر الفوضى واستعادة مؤسسات الدولة متى ما توفرت وحدة الإرادة والحزم.
وأشاد مجلس حضرموت الوطني بدور قوات درع الوطن، مؤكدًا أن ما أبدته من انضباط ووضوح في المهام أسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشددًا على أن أمن المكلا وساحل ووادي حضرموت خط أحمر لا يمكن المساس به.
كما عبّر المجلس عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على مواقفها الأخوية ودعمها المستمر لجهود تثبيت الأمن والاستقرار في حضرموت، بما يعكس عمق الشراكة ووحدة الهدف والانحياز لخيار الدولة ورفض الفوضى.
وأكد البيان أن هذا الإنجاز لا يستهدف أي طرف، بل يحمل رسالة واضحة مفادها أن حضرموت لأبنائها، وأن قرارها وأمنها غير قابلين للمساومة، ولن يُدارا إلا بإرادة أهلها وضمن مسار وطني منسق وواضح.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ الأمن والاستقرار في المكلا وساحل حضرموت، مشددًا على أن وحدة الصف والحزم يمثلان الأساس المتين لقوة حضرموت واستقرارها.