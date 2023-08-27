"التعاون الإسلامي" تدعو إلى مضاعفة جهود إعادة لاجئي الروهينجا

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للمنظمة، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا، وتهجيرهم الجماعي القسري، والمجتمعات الأخرى من ولاية راخين في ميانمار وبداية تدفق أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين إلى بنغلاديش, والتي تصادف 25 أغسطس 2023.