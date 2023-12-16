السلطة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في دفن إسرائيل مصابين أحياء بغزة

دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، لإجراء تحقيق دولي في التقارير التي ترددت عن قيام الجيش الإسرائيلي بدفن مصابين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان شمال غزة.
وذكرت مي الكيلة في بيان صحفي، أن المعلومات والشهادات من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتحقيق دولي فوري في الأنباء التي تتحدث عن ارتكاب الاحتلال لجرائم بشعة ومروعة في ساحة مستشفى كمال عدوان.