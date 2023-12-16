السلطة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في دفن إسرائيل مصابين أحياء بغزة

وذكرت مي الكيلة في بيان صحفي، أن المعلومات والشهادات من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال.