زعيم كوريا الشمالية يهدد بشن هجوم نووي إذا استُفِزت بلاده بأسلحة مماثلة

وقال "كيم" خلال اجتماع مع جنود في هيئة الصواريخ التابعة للجيش، بعد تهنئتهم على أحدث اختبار تجريه بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات: "إن النشاط العسكري الحازم الذي قامت به الهيئة هذه المرة كان تفسيرًا واضحًا لأسلوب الرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتمثلة في عدم التردد حتى في شن هجوم نووي إذا استفزها العدو بأسلحة نووية".