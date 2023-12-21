زعيم كوريا الشمالية يهدد بشن هجوم نووي إذا استُفِزت بلاده بأسلحة مماثلة
هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بلاده لن تتردد في شن هجوم نووي إذا استفزها عدو بأسلحة نووية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم (الخميس).
وقال "كيم" خلال اجتماع مع جنود في هيئة الصواريخ التابعة للجيش، بعد تهنئتهم على أحدث اختبار تجريه بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات: "إن النشاط العسكري الحازم الذي قامت به الهيئة هذه المرة كان تفسيرًا واضحًا لأسلوب الرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتمثلة في عدم التردد حتى في شن هجوم نووي إذا استفزها العدو بأسلحة نووية".
وأضاف: "إن الاختبار أظهر قدرة الجيش العالية على التحرك والهجوم السريع"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ودعا زعيم كوريا الشمالية إلى بذل الجهود لتعزيز كفاءة الصاروخ القتالية.
وتتزامن تصريحات "كيم" مع أسبوع حافل أعلنت فيه كوريا الشمالية أنها اختبرت أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات الاثنين الماضي؛ لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية في مواجهة العداء الأمريكي المتزايد.
وأصدر دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أمس بياناً مشتركاً، نددوا فيه بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية في الآونة الأخيرة، وحثوا بيونغ يانغ على الدخول في حوار موضوعي دون شروط مسبقة.