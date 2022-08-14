رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد توافق القوات المسلحة مع مطالب الشعب لتحقيق الاستقرار

وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيده أن القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف، وأنها فقط مع رغبة الشعب، واضعةً تحقيق أهداف ثورة ديسمبر نصب أعينها، وأنها مع مطالب الشعب المشروعة في حكومة مدنية منتخبة، مشدداً على أن القوات المسلحة ستتفرغ لأداء واجبها في حماية البلاد وحراسة مكتسباتها الوطنية من كل مُعتدٍ ومتربص.