الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو خلال 2023

رفعت المفوضية الأوروبية اليوم (الاثنين)، توقعاتها للنمو للعام 2023 بـ0,2 نقطة إلى 1,1 في المئة في منطقة العملة الموحدة، كما رفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدًا برمته للعام 2023، رغم أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند حوالى واحد في المئة.