الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو خلال 2023

رفعت المفوضية الأوروبية اليوم (الاثنين)، توقعاتها للنمو للعام 2023 بـ0,2 نقطة إلى 1,1 في المئة في منطقة العملة الموحدة، كما رفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدًا برمته للعام 2023، رغم أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند حوالى واحد في المئة.
وأوضح المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، في بيان أن "الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل من توقعات الخريف الماضي"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال "جنتيلوني": "بفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز أمن الطاقة لدينا وسوق عمل صامد بشكل لافت وتخفيف القيود على الإمدادات، تجنّبنا ركودًا في الشتاء ونستعد لنمو معتدل هذا العام والعام المقبل".
ونجح الاقتصاد الأوروبي في تجاوز أزمة أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا مع نمو اقتصادي أفضل من المتوقع.