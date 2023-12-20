الخامس خلال ديسمبر.. روسيا تشن هجوماً جوياً واسعاً على العاصمة الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الأربعاء)، أن روسيا شنت هجومها الجوي الخامس على العاصمة كييف هذا الشهر، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من صد الهجوم.
وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، عبر "تيليجرام"، أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات أو أضرار في العاصمة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولم يتضح بعد الحجم الكامل للهجوم الواسع الذي شنته روسيا.
وبدأت روسيا تنفيذ ضربات على البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في أوكرانيا في مناطق بعيدة عن خط المواجهة في أكتوبر 2022، بعد 6 أشهر من فشل قوات موسكو في السيطرة على كييف وانسحابها إلى شرق أوكرانيا وجنوبها.
وظل الإنذار من الغارات الجوية مفعلاً في معظم مناطق جنوب شرق أوكرانيا، حيث ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن مناطق خاركوف ودنيبروبتروفسك وكيروفوهراد معرضة لتهديد الهجمات الصاروخية الباليستية الروسية.