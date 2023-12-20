الخامس خلال ديسمبر.. روسيا تشن هجوماً جوياً واسعاً على العاصمة الأوكرانية

وبدأت روسيا تنفيذ ضربات على البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في أوكرانيا في مناطق بعيدة عن خط المواجهة في أكتوبر 2022، بعد 6 أشهر من فشل قوات موسكو في السيطرة على كييف وانسحابها إلى شرق أوكرانيا وجنوبها.