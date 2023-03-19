بحضور أمريكي.. اجتماع خماسي لـ"تهدئة فلسطينية- إسرائيلية" تستضيفه شرم الشيخ

وأضاف أن اجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة في 26 فبراير الماضي، للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة؛ بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام.