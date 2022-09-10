فيديو.. "تشارلز" يوقّع بيان تنصيبه ملكاً على عرش بريطانيا ويتلو قَسم القيام بواجباته

وأضاف، في كلمة ألقاها أمام أبرز الشخصيات السياسية والمجتمعية والدينية في البلاد: "الملكة إليزابيث قدّمت نموذجاً لا مثيل له في الحكم، والعالم أجمع تعاطف مع الخسارة التي عانينا منها كلنا".