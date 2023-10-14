"اللجنة الإسلامية للهلال الدولي": ما تمارسه إسرائيل جرائم حرب تستدعي التدخل الدولي

وأعربت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي في بيانٍ لها أوردته "سبق"، عن تعازيها إلى أسر الشهداء وتمنياتها للجرحى بسرعة الشفاء، كما ثمّنت الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لإنقاذ الأرواح ومساعدة الجرحى، داعية مؤسسات المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في التدخل الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدانة مثل هذه الأعمال إدانة واضحة لا لبس فيها، وضرورة تحديد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والالتزام به حفاظًا على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني.