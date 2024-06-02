"التعاون الإسلامي": السياحة حافز قوي للنمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر

وشدد على امتلاك قطاع السياحة القدرة التحويلية على التخفيف من حدة الفقر من خلال توفير فرص مدرة للدخل للمجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية والمهمشة، مشيراً إلى أنه من خلال الاستثمار في البنى التحتية وتعزيز التراث الثقافي وتسهيل فرص ريادة الأعمال، يمكن للدول الأعضاء في المنظمة إفساح المجال للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ لتوليد فرص العمل وتحفيز الابتكار ودفع النمو الشامل.