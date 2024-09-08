انفجارات وحرائق من جراء غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الوسطى في سوريا

وفي المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجوم على سوريا تمركز على منطقة مصياف في ريف حماة حيث يقع مركز البحوث العلمية الذي يوجد فيه خبراء الحرس الثوري الإيراني.