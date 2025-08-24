القصف الإسرائيلي على صنعاء يستهدف القصر الرئاسي ومحطات كهرباء يستخدمها الحوثيون

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، نقلته وكالات الأنباء، أن استهداف المجمع الرئاسي يمثل "رسالة واضحة للحوثيين بأنهم باتوا في مرمى النيران"، مشيرا إلى أن صاروخا أُطلق من اليمن يوم الجمعة كان مزودا برأس حربي يحتوي على ذخائر عنقودية، في أول استخدام من الحوثيين لهذا النوع من الأسلحة ضد إسرائيل.