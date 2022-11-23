بصعود أسهم السلع الأولية.. أسواق أوروبا تتحرك قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

تحركت الأسهم الأوروبية قُرب أعلى مستوى في 3 أشهر اليوم الأربعاء؛ إذ عَوّض صعود أسهم السلع الأولية تراجع سهم بنك كريدي سويس بعد إصداره تحذيرًا بخصوص الأرباح؛ في حين يترقب المستثمرون بيانات نشاط الشركات بحثًا عن مؤشرات على قوة اقتصاد منطقة اليورو.