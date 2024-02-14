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مقتل مجندة إسرائيلية برتبة ملازم أول في قصف قاعدة عسكرية بصفد

إصابة 8 آخرين في الهجوم
الجندية سارة بنجو
الجندية سارة بنجو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، سقوط مجندة برتبة ملازم أول في قصف من الجانب اللبناني استهدف قاعدة عسكرية في صفد بشمال إسرائيل.

وأوضح الجيش أن القصف أدى إلى إصابة 8 آخرين.

وتداولت حسابات على منصة "إكس" مقتل الجندية سارة بنجو برتبة ملازم أول في القصف الذي نفذه "حزب الله" على منطقة القيادة العسكرية الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية في لبنان، وذلك عقب سقوط امرأة، وإصابة 7 في هجوم صاروخي من لبنان على صفد شمال إسرائيل.

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