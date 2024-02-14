مقتل مجندة إسرائيلية برتبة ملازم أول في قصف قاعدة عسكرية بصفد

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية في لبنان، وذلك عقب سقوط امرأة، وإصابة 7 في هجوم صاروخي من لبنان على صفد شمال إسرائيل.