غارة إسرائيلية تستهدف منطقة داخل مدينة بيروت وسماع دوي انفجار ضخم

قال مصدر أمني إن غارة إسرائيلية وقعت في ساعة مبكرة من صباح الخميس، على منطقة داخل حدود مدينة بيروت، قرب وسط المدينة، فيما أكد شهود وسط العاصمة اللبنانية أنهم سمعوا دوي انفجار ضخم.
وتفصيلاً، قال مصدر مقرب من حزب الله إن غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف تابعًا للحزب "في قلب بيروت".
وشنت إسرائيل 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح الخميس، ووقعت انفجارات ضخمة متتالية في المنطقة، في ثالث استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني، في أقل من 24 ساعة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 46 شخصًا وإصابة 85، الأربعاء، من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.
وقالت الوزارة في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصًا وإصابة 85".
وتكثف إسرائيل غاراتها على لبنان في الأيام الأخيرة، قائلة إنها تستهدف مواقع لحزب الله.