غارة إسرائيلية تستهدف منطقة داخل مدينة بيروت وسماع دوي انفجار ضخم

وشنت إسرائيل 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح الخميس، ووقعت انفجارات ضخمة متتالية في المنطقة، في ثالث استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني، في أقل من 24 ساعة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.