"أطباء بلا حدود".. أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تم -أمس الأربعاء- إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع المحاصر إلى مصر عن طريق معبر رفح.