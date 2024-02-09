"التكاليف مع الأونروا أقلّ بكثير من الوكالات الأخرى".. غوتيريش معلقاً على استبدال الوكالة

وتوظّف الوكالة نحو 13 ألف شخص في قطاع غزة، لكنّ عدداً كبيراً منهم يعملون في قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحّة ولا يشاركون بشكلٍ مباشرٍ في توزيع المساعدات الإنسانية.