أوكرانيا تصد هجوماً جوياً روسياً على كييف

أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية صدّت هجومًا جويًا روسيًا على مشارف كييف، في وقتٍ مبكرٍ من اليوم الأحد، حسبما ذكرت عبر تطبيق "تليغرام".