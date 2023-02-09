"زيلينسكي" للأوروبيين: ندافع عنكم في مواجهة روسيا ونحتاج لأسلحة

وأضاف "زيلينسكي" في خطابه للنواب الأوروبيين: "إننا ندافع في مواجهة أقوى قوة معادية لأوروبا في العالم الحديث.. إننا ندافع عن أنفسنا، نحن الأوكرانيين في ساحة المعركة، إلى جانبكم"، وفقاً لـ"فرانس برس".