العالم

"زيلينسكي" للأوروبيين: ندافع عنكم في مواجهة روسيا ونحتاج لأسلحة

وصفها بأنها "أكبر قوة معادية في العصر الحديث"
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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سبق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام البرلمان الأوروبي، اليوم (الخميس) إن قوات بلاده التي تقاتل الجيش الروسي "تدافع عنكم"، داعياً إلى مزيد من الدعم العسكري الأوروبي لبلاده.

وأضاف "زيلينسكي" في خطابه للنواب الأوروبيين: "إننا ندافع في مواجهة أقوى قوة معادية لأوروبا في العالم الحديث.. إننا ندافع عن أنفسنا، نحن الأوكرانيين في ساحة المعركة، إلى جانبكم"، وفقاً لـ"فرانس برس".

ويزور "زيلينسكي" بروكسل في إطار جولة قادته إلى عواصم أوروبية يسعى من خلالها إلى دفع القادة الأوروبيين إلى تزويد بلاده بطائرات وأسلحة بعيدة المدى؛ لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي.

البرلمان الأوروبي
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي

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