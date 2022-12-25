السودان.. ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم المسلح بجنوب دارفور إلى 12 شخصاً

ومنذ عام 2003، غرقت المنطقة المترامية الأطراف في القتال الدموي، عندما بدأ متمردون من عرقية تنتمي للمنطقة والجالية الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى، تمرداً، متهمين الحكومة التي يهيمن عليه العرب في الخرطوم بالتمييز والإهمال.