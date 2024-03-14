"الخارجية الفلسطينية": تَفَاخُر "بن غفير" بقتل الطفل "الحلحولي" يستدعي اعتقاله من "الجنائية الدولية"

وأشارت إلى أن تصريحات "بن غفير" بشأن منح القاتل المجرم وسامًا وبأنه لا يستحق التحقيق معه؛ دليل قاطع لمن تريد أن تفهم من الدول أن المستوى السياسي في ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف لا يحرّض فقط على قتل الفلسطيني دون أي سبب؛ بل يتفاخر بذلك ويوفّر الحماية والشرعية للمجرمين والقتلة، وإثبات أيضًا على أن أية تحقيقات تقوم بها دولة الاحتلال مع مجرميها هي شكلية لا تمتّ إلى القانون بصلة، والهدف منها هو امتصاص أية ضغوط دولية بشأن الجرائم التي ترتكبها يوميًّا بحق المواطنين الفلسطينيين؛ في انعكاس مباشر لعقلية استعمارية عنصرية انتقامية بتعليمات مباشرة من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، تستبيح حياة المواطن الفلسطيني، وتجعله هدفًا للتدريب والرماية.