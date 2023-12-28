"السلاح لم يكن مناسبًا".. إسرائيل تعترف بقتل 70 مدنياً فلسطينياً بالخطأ

وقال المسؤول: "إن الهجوم الذي قُتل فيه العشرات من المدنيين غير المتورطين، أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة لهدف الهجوم، وألحق أضراراً بالمدنيين.. كجزء من التحقيق، تبين أن نوع الأسلحة لا يتناسب مع طبيعة الهجوم، ما أدى إلى حدوث أضرار جانبية واسعة النطاق، وهو أمر كان من الممكن تجنبه إذا تم تكييف الأسلحة مع الهجوم".