رسمياً.. الحزب الجمهوري يختار ترامب مرشحاً للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل

ويستمر المؤتمر الجمهوري العام الذي انطلق اليوم لمدة أربعة أيام، ويجرى هذا المؤتمر بعد يومين فقط من نجاة ترامب من محاولة اغتيال تعرض لها في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا .