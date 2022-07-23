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بعد قصف دهوك.. "العراق" يشكو تركيا بمجلس الأمن ويطلب جلسة طارئة
رئيس الوزراء العراقي يوجّه بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة
وجّهت وزارة الخارجية العراقية، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة إياه عقد جلسة طارئة حول "الاعتداء التركي" في محافظة دهوك بشمال العراق.
وقالت الخارجية العراقية في بيان، اليوم السبت، إن "وزارة الخارجية تعلن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي".
يُشار وفق روسيا اليوم، إلى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقتٍ سابقٍ من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحاً.
وقرّر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا.. كما وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية، وتقديمه إلى مجلس الأمن.