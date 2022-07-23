بعد قصف دهوك.. "العراق" يشكو تركيا بمجلس الأمن ويطلب جلسة طارئة

يُشار وفق روسيا اليوم، إلى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقتٍ سابقٍ من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحاً.