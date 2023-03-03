بين "غير لائق" وعسكري.. بكين تهاجم واشنطن وتتهمها بمحاربة شركات صينية

اتهمت الصين الولايات المتحدة اليوم الجمعة بمهاجمة الشركات الصينية بشكل غير لائق بعد أن تعرضت شركة "بي جي آي غروب"، المتخصصة في تحليل الجينات، و17 شركة أخرى، لقيود على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية لأسباب أمنية، أو حقوقية.