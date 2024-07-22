مصرع 55 شخصاً على الأقل بسبب انزلاقات أرضية جنوبي أثيوبيا

وفي وقت سابق، أشار مسكير ميتيكو، كبير الإداريين في منطقة وريدا الريفية في غيزي غوفا التي شهدت انزلاقات التربة، إلى أن "البحث عن ناجين وجثث جار"، مضيفاً في بيان صادر عن سلطات غوفا أن نساء وأطفالاً بين الضحايا.