"الناطق باسم القوات المسلحة السودانية": لا نملك أي معلومات مفصّلة عن مصير البشير

وسط تضارب الأنباء بشأن مصير الرئيس السوداني عمر البشير؛ بعد إطلاق أو فرار عددٍ من سجناء سجن كوبر، وتبادل طرفا النزاع التهم بالمسؤولية عن اقتحام السجون، نفى الناطق باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبدالله، توافر أي معلومات مفصّلة عن مصير البشير.
وقال عبدالله إن قناصة الدعم السريع يواصلون إطلاق النار، مشيراً إلى أن الأوضاع داخل الخرطوم هادئة رغم تحركات العناصر المنسوبة للدعم.
وأضاف، أن القوات المسلحة السودانية سترد على أي انتهاكٍ من الدعم السريع للهدنة، لافتاً إلى استيلاء عناصرها على عددٍ من المقار الحكومية وهي المسؤول الأول عن عمليات النهب والسرقة.
ووفق تصريحات نقلتها اليوم "سكاي نيوز عربية" حمّل عبدالله، قوات الدعم السريع مسؤولية اقتحام السجون وفرار عدد من المطلوبين أمنياً.