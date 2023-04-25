"الناطق باسم القوات المسلحة السودانية": لا نملك أي معلومات مفصّلة عن مصير البشير

وأضاف، أن القوات المسلحة السودانية سترد على أي انتهاكٍ من الدعم السريع للهدنة، لافتاً إلى استيلاء عناصرها على عددٍ من المقار الحكومية وهي المسؤول الأول عن عمليات النهب والسرقة.