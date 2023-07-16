العالم
"نحن في موقع دفاعي".. أوكرانيا تقر باشتداد المعارك مع روسيا في الشرق
"ماليار" تؤكد شن موسكو هجمات كثيفة على مدى يومين
أعلنت أوكرانيا اليوم (الأحد)، أنّ القتال اشتدّ في الجبهة الشرقية للمواجهة مع روسيا.
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار: "اشتدّ الوضع إلى حدّ ما في الشرق، فعلى مدى يومين، شنّ العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبدأت أوكرانيا الشهر الماضي، هجومًا مضادًا بعدما كدّست أسلحة غربية وعزّزت قواتها الهجومية، لكنّها أقرّت بصعوبة المعارك التي تخوضها، ودعت الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين إلى مدّها بمزيدٍ من الأسلحة البعيدة المدى والمدفعية.