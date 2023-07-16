"نحن في موقع دفاعي".. أوكرانيا تقر باشتداد المعارك مع روسيا في الشرق

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار: "اشتدّ الوضع إلى حدّ ما في الشرق، فعلى مدى يومين، شنّ العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي"، وفقًا لـ"فرانس برس".